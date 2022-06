7 ideias artísticas para projetar a sua casa de banho como um profissional

Começamos com uma ideia fácil, que consegue rapidamente pôr em prática, sem grande trabalho e grandes custos. Com algumas plantas verdes ou floridas, colocadas no rebordo de uma janela, da banheira ou do lavatório, a sua casa de banho ganha outra vida. Aposte em plantas que não requerem grandes cuidados. No caso da sua casa de banho não dispor de uma janela, prefira umas plantas artificiais, uma vez que a planta natural terá mais dificuldade em realizar a fotossíntese.