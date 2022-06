Uma bonita casa de campo pré-fabricada!

Trazemos-lhe hoje um livro de ideias no qual lhe vamos apresentar uma casa de campo pré-fabricada simplesmente deliciosa. Trata-se de uma moradia ampla, com 270 m², situada nos campos de café da Colômbia. O seu sistema de construção é totalmente pré-fabricado. O projecto é da responsabilidade do gabinete PREFABRICASA. Os construtores dedicam-se à edificação e projecção deste tipo de casas.

Acompanhe-nos e conheça-a em pormenor.