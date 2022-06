12 fotos de cozinhas modernas para que planifique a sua

Optar por ter uma cozinha moderna e contemporânea é sem dúvida uma boa escolha. Não quererá dizer que o visual moderno o fará sentir mais confortável do que em uma cozinha rústica. O que realmente importa é que satisfaça as suas necessidades e como cada vez mais, optamos por uma vida de estilo moderno a sua cozinha deverá também corresponder a esse mesmo modo de vida. Deverá ser equipada com electrodomésticos actuais, que sejam ergonómicos e que facilitem a sua vida. A cozinha claro, deverá ter a área suficiente para desempenhar as suas funções. Se apenas toma o pequeno almoço em casa e se não cozinha muito, certamente o seu projecto de cozinha deverá ser o oposto ao meu, que adoro cozinhar e que faço da cozinha o espaço onde passo mais tempo.

Um espaço vazio pode parecer suficiente para a função que irá ter, mas lembre-se que armários e electrodomésticos irão ocupar muita dessa área, o que poderá não ser tão simpático depois do projecto concluído. Por isso pense, pondere e deixe ao critério de profissionais optarem por si. Aconselhamento nunca é de mais.

Agora deixe-se inspirar com as seguintes 12 cozinhas modernas!