Guia prático e de sucesso: Como lavar e limpar almofadas em 5 passos

Tecidos como a seda e o linho ou peças feitas em tricot são de lavagem manual obrigatória! E porquê? Porque são muito mais sensíveis que as anteriores, logo se pretende que mantenham o seu bom aspecto, o melhor mesmo é lavá-las à mão. Faça-o com uma mistura de água com temperatura baixa e com sabão neutro. Enquanto as esfregar, faça-o de forma gentil, para que não se desgastem. Para secar, deixe as peças à sombra. Se precisarem de ser engomadas, faça-o com o ferro a uma temperatura baixa e sempre com um pano liso entre ambos, para que as fibras naturais do tecido não se deteriorem.