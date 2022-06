6 simples passos para revestir uma parede com tecido

Há dias em que olhamos à nossa volta e só nos apetece mudar a sala, mudar o quarto, mudar a casa… Vemos aquela parede a implorar uma atençãozinha e lembramo-nos do papel de parede de sonho que vimos numa loja. Maravilhoso! Entretanto caímos na realidade e pensamos que as finanças estão em baixo e que essas coisas de decoração saem caras. Que desilusão…

Mas não tem de ser assim. Faça você mesmo! Os projetos pessoais requerem um investimento monetário muito menor e dão imenso prazer. A liberdade é total. Pode escolher as texturas, as formas, as cores… É um mundo de decoração que se abre à sua frente. E é garantia de que mais ninguém irá ter algo igual!

É isso, ponha mãos à obra e forre essa parede a precisar de um agrado. E nem precisa de papel de parede. Basta um tecido catita, tesouras e amido. Duvida? Hoje propomos-lhe forrar uma parede com tecido em seis simples passos, usando como cola amido líquido.

Pensar em fazer isto não é em nada diferente de pensar em aplicar papel de parede usando cola. Só precisa do tecido certo, as ferramentas adequadas, alguma habilidade e ajuda de alguém próximo. E, em menos de nada, tem uma parede de fazer inveja! Um projeto pessoal que pode, e deve, partilhar: - peça ajuda a um amigo, prepare umas bebidas e passem uma tarde animada seguindo os nossos seis passos simples para forrar uma parede com tecido. Também pode fazê-lo sozinho, mas é bem mais difícil e dá muito menos gozo!