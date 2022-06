Escultura como parte integrante da decoração!

Iva Viana é um nome sonante e é somente sobre ele que falarei no artigo de hoje. Natural de Viana de Castelo, Iva é formada em artes plásticas com a variante de escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, mas não foi por Portugal que ficou. Alargou os seus conhecimentos quando no ano de 2003 e 2004 residiu em Cracóvia onde frequentou um curso de tecnologias de cerâmica, pedra e multimédia. Mais tarde estagiou em França no atelier do escultor Pierre Merlin. Passou ainda por Moçambique e Brasil durante intercâmbios juntando projectos e mais conhecimento ao seu currículo. Mas foi no inicio de 2013 que o seu atelier de escultura nasce e é nessa altura que começou a conciliar a sua paixão por esta arte com projectos mais pessoais.

As peças de Iva podem ser facilmente encontradas em hotéis como no Four Seasons em Londres e no Shangri-La em Paris.