MOOD e o poder da iluminação nos interiores!

Ainda no mesmo espaço de hotel, mas agora na sala de refeições o candeeiro de chão idêntico ao anterior só se distingue pela sua cor branca derivada do MDF laminado com que foi manufacturado.

Mais do que iluminar espaços ou zonas, estas obras de arte são autênticas peças de decorativas que presenteiam os ambientes com o seu poder escultórico e já agora com luz. Aplicados num ambiente interior mas de uso publico e não privado conseguimos também imaginá-los com facilidade na nossa sala de estar junto ao sofá. Que bem que ficaria lá, não concorda?