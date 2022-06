O antes e o depois de uma casa de apenas 50 m2!

A área deste open space tão antiquado é, ainda assim, bastante generosa, o que vindo de uma construção datada dos anos 70 do século passado é bastante agradável mas pouco característico. Infelizmente as heranças dessa época não se ficaram pelo agradável espaço e refletem-se também no design do mobiliário, no horrível padrão do pavimento e nos vários estragos causados pela passagem do tempo.