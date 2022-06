Apartamento simples e acolhedor, perfeito para alugar!

Sempre o dissemos: – simples não é sinónimo de feio! Uma decoração deve ter sempre um quê de especial que chame a atenção, com a qual nos identifiquemos, para que possamos escolher um apartamento em detrimento do outro, e no caso das casas para aluguer de curta duração essa decoração deve ser mudada frequentemente, seja porque se danifique em pouco tempo, seja porque a mudança é necessária para evitar cansaço .

Assim apostar em elementos decorativos que façam a diferença, mas que possam ser rapidamente removidos e substituídos, como os painéis, papéis de parede ou autocolantes de parede, é uma excelente opção. E não se esqueça de adicionar um pouco de brilho!