Tiago Patrício Rodrigues: um universo de histórias para contar

A história de Tiago Patrício Rodrigues já não lhe será de todo desconhecida. Já lhe apresentámos vários livros de ideias inspiradores: da Casa Ideal 2012 aos belíssimos detalhes estivais da Casa de Santa Cruz à beira-mar.

Hoje revisitamos o universo do arquitecto português e as mil e uma histórias que os seus projectos encerram. A missão de Rodrigues é, conta-nos o próprio “aproximar o “espaço’ às pessoas, conferindo-lhe todas as qualidades imprescindíveis ao conforto e bem-estar, sem esquecer a estética e sobretudo a história e a vivência pessoal de cada cliente.”

Desta vez vamos percorrer as várias divisões e mostrar-lhe as soluções de Tiago Patrício Rodrigues para cada uma delas. Directamente de um portfólio de projectos de arquitectura e design de interiores intemporais e simultaneamente carregados de contemporaneidade. Confessamos que foi muito difícil escolher apenas estas imagens!