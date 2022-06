Cadeiras para mesa de jantar que não vai querer perder!

No caso de ter gostado do modelo anterior, mas considerar demasiado clássico para a sua sala, a Motley Chairs chega-nos com este fantástico modelo que nos mistura as linhas anteriores com estofos altamente actuais, com estampados fortes e coloridos. A própria cor da estrutura da cadeira tem uma tonalidade pouco convencional, contrastando largamente com o seu modelo. Quer dar à sua sala um ar diferente de todas as salas modernas? Aposte na elegância deste modelo!