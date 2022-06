A melhor forma de fechar o seu terraço: 7 fantásticas ideias

Começamos com um terraço amplo e totalmente envidraçado cuja dimensão oferece uma panóplia de possibilidades de actuação. Neste exemplo, deixou-se uma parte a descoberto, tendo-se fechado outra parte com vidro. A escolha do vidro não é fortuita. O material é leve, subtil e permite uma vista generosa para a paisagem. Com a adição do vidro, os proprietários acrescentaram mais uma sala à casa.