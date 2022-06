11 sensacionais salas de estar que se unem com a sala de jantar

Integrar, numa só área, duas divisões distintas, seja para ganhar espaço, tornar a nossa casa mais prática ou inovar. Esta é uma tendência transversal a grande parte dos projectos existentes aqui na homify, sobretudo dentro do estilo moderno, minimalista ou escandinavo. Cada vez menos as pessoas se identificam com casas cujas divisões estão separadas por paredes, sem permitir diálogo e contacto visual.

A nós também nos seduz a ideia de integrar espaços pelo que neste livro de ideias vamos mostrar-lhe 11 projectos em que a sala de estar e de jantar se encontram uma com a outra.

Veja as nossas propostas e diga-nos se gosta desta configuração.