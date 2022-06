10 tapetes – 10 espaços encantadores

Ainda a apanhar boleia do tapete anterior, temos este fantástico em pêlo branco que mais se assemelha a uma fantástica nuvem encantada que nos pode transportar para qualquer sítio do nosso imaginário! Com toda a decoração envolvente em madeira e com toques envelhecidos, este tapete permite que a rusticidade do ambiente se estenda até ao chão, contrastando perfeitamente com o mosaico do chão. Um must have, especialmente durante o tempo mais frio!