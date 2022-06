Como tirar partido da presença de colunas e pilares no meio de um espaço?

Revista o seu pilar com pedra, para destacá-lo do ambiente. Resulta bastante bem e cria uma decoração muito atrativa, dentro do espaço. Pode optar por deixá-lo de forma simples ou então, revestir o pilar com uma tela de pintura, por exemplo. Não tenha dúvidas que o resultado será surpreendente e muito atraente.

Para um resultado mais rápido e mais barato, pode optar por um revestimento em pedra falsa. O efeito é bastante similar à pedra natural. Confira mais exemplos neste livro de ideias: 6 paredes em pedra falsa, que parecem reais.