Quartos que quebram com a monotonia do Outono

Está cinzento, há pouco sol, as folhas cobrem as ruas, as árvores vão ficando despidas, os dias são curtos e as noites longas, as roupas, as mantas e os cobertores passam a ser os nossos grandes companheiros, as esplanadas vão ficando vazias, vê-se o fumo da lareira a fugir para o céu e os campos ganham um cheiro característico. Apesar de tanta beleza, o outono, bem como o inverno, traz algo de mais melancólico e monótono em nós… Falta talvez aquela alegria que sentimos no verão, onde vivemos o dia de forma mais intensa e proveitosa, talvez… Ou será aquele brilho em casa que estará a faltar?

A nossa casa, tal como o nosso guarda-roupa, precisa de mudanças, coloca-se nas camas mantas e edredons, acedem-se velas, a decoração pede cores mais ricas e aconchegantes, procuramos o tal brilho, que se esconde ao longo desta estação mais fria. Mas vamos dar volta a isso e tornar o nosso ninho, bem confortável, cozy, atraente, quebrando a monotonia do outono. Como o podemos fazer? É a grande questão que vamos descobrir com as seis fantásticas sugestões que temos inteirinhas só para si. Irá vos ajudar a criar uma atmosfera perfeita no seu quarto. Sim, começamos no lugar onde mais nos apetece estar no outono – o quarto. Só de pensar ficamos cheios de vontade de nos enfiar por lá! Mas antes, vamos lhe dar o ambiente que merece! E fazer do outono uma estação alegre e apetecível.

Tomem nota!