6 dicas para construir mobiliário a partir de paletes em madeira

É curioso como uma coisa tão comum como uma palete pode ser usada para gerar algo tão único e complexo como uma peça de mobiliário. Os conceitos de reciclagem não requerem conhecimento especializado. Uma mesa de madeira criada a partir de paletes tem um ar rústico que se coaduna com uma decoração dentro do mesmo estilo ou a um ambiente de exterior. Para além de a criação de uma mesa semelhante ser muito vantajosa em termos de orçamento, tem a mais-valia de a poder montar no tamanho que considerar mais adequado consoante as suas necessidades. Certifique-se de que as paletes que vai usar não são tratadas com produtos químicos. É o móvel que vai usar para fazer as suas refeições pelo que é importante ter esse cuidado. Dê-lhes um acabamento com óleo ou cera para lhe propiciar durabilidade e torná-lo à prova de água. Pode, igualmente, cobri-lo com um tampo de vidro.