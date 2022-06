A incrível transformação de um apartamento desastroso

O interior do apartamento apoia-se numa estética minimalista. A decoração é simples, mas interessante, com peças de design. A entrada de luz não podia ser mais generosa. O fluxo de luz solar inunda todo o espaço que, ainda assim, não abdica de um bom projecto de luminotecnia. A trazer algum calor e conforto está a madeira e o tijolo com os seus tons quentes. A cereja no topo do bolo é o sofá de luxo a forma um ’L’ orientado para o plasma suspenso na parede.