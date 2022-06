Transformação de uma casa algarvia

A nível de materiais, as alterações incidiram sobretudo nos acabamentos. As paredes foram totalmente rebocadas a branco proporcionando uma leitura mais clara do edifício e um resultado mais simples. Como contraste foram introduzidos alguns detalhes, como a guarda das escadas ou os caixilhos das janelas, em aço preto, conferindo uma dimensão mais contemporânea ao conjunto. Os pavimentos alteram-se consoante a zona do projeto em que se inserem. Enquanto nos interiores o betão foi combinado com o aproveitamento de alguns mosaicos que revestiam determinadas divisões, o terraço da cobertura foi pavimentado em madeira conferindo-lhe uma atmosfera mais calorosa.