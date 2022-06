Armazém convertido em lof especial

No centro histórico de Madrid é onde se situa o projecto que queremos falar-lhe hoje. Um armazém industrial que acolhia, em inícios do século XX, um atelier de artistas foi totalmente convertido em uma fantástica vivenda tipo loft com 125 m2.

Beriot, Bernardini Arquitectos, a equipa que se lançou ao espaço, tinha muito claro que queriam conservar ao máximo as qualidades do espaço original. Ainda assim, sentiam-se ligeiramente condicionados devido às novas necessidades precisas aos novos moradores. As antigas estruturas metálicas foram recuperadas, tal como as vigas em madeira, tendo sido colocado sobre eles o isolamento térmico necessário para as novas funções do espaço. Para rematar e marcar o carácter industrial da nova casa loft, o revestimento de uma das paredes foi totalmente mantido, conseguindo espaço para uma ampla varanda.