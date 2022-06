5 formas de iluminar as suas atividades em casa

Inevitavelmente temos de falar da iluminação da cozinha, já que é lá que executamos diariamente as nossas refeições. Além de que, uma boa ou má iluminação pode afetar a qualidade como também a personalidade da cozinha.

Na altura de pensar na iluminação da cozinha deve encontrar o foco central no teto, de modo a chegar a todos os cantos do espaço. Mas como esta luz não chega com a mesma intensidade a todas as zonas, deve complementar com luzes adicionais, nomeadamente na zona de preparação (fogão e bancada) e de refeição. Neste exemplo, optaram por complementar a zona do bar, com três candeeiros suspensos, que criam um ambiente bem agradável para tomar a refeição.