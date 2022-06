Casa de madeira bioclimática

Antes do início do projecto existia apenas um terreno vazio. A casa que lhe mostramos é diferente de muitas outras pois além de ter sido construída em tempo recorde, dispunha de um orçamento muito limitado. O objectivo era a construção de uma casa express e sustentável que fosse também eficiente em termos de energia. Assim, os arquitectos do gabinete Alventosa Morell Arquitectes empenharam-se para que o objectivo do projecto fosse alcançado dentro do prazo estabelecido.

Construído na cidade espanhola de Santa Maria de Palautordera, o edifício carecia de um design exterior harmonioso e de aliar a estética da casa com a paisagem envolvente que se destacava pela frondosa vegetação.

Conheça todos os detalhes deste projecto desafiante.