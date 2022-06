Biombos que separam ambientes sem bloquear a passagem de luz

A ir um pouco ao encontro da ideia anterior, temos estes biombos com ripas verticais. Sem nenhum outro elemento entre cada ripa, esta solução é uma alternativa para quem não se convenceu a 100% com a anterior. Aqui, não será preciso nenhuma moldura, pois cada ripa tem como apoio o chão e o tecto. Pode instalar mais ou menos ripas, conforme a necessidade que tenha. Neste caso, são utilizadas ripas em número suficiente para cobrir todo o comprimento de cada sofá, o que faz com que a sala fique com o mesmo espaço de circulação que tinha antes da instalação dos biombos.