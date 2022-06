11 coisas que a sua casa não precisa ter

Quem disse que uma casa de traça antiga tem que ter paredes sóbrias? Isso é coisa do passado e o presente está aqui para lhe mostrar que a tendência é o espaço ter a cara do seu habitante – e não o contrário! Se optou por uma casa no centro histórico da cidade, é provável que lhe tenha calhado uma de arquitectura antiga. Por que não juntar o útil ao agradável e dar-lhe um toque completamente renovado, com paredes de cores fortes?