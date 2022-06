Uma casa nascida de uma ruína de pedra

No interior da residência, apenas a vista para o pátio e para os muros de pedra que delimitam o perímetro da casa lembram o passado e o estilo rústico da antiga construção. Na sala de jantar predominam as cores neutras e os espaços integrados. A ampla abertura de vidro, que interliga a sala de jantar com o pátio frontal, garante a entrada de luz e cria uma sensação de liberdade e integração com o espaço externo, contrastando com o aspecto fechado da residência quando vista de fora.