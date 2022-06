Mansão fabulosa em madeira

A sala de estar com pé-direito duplo e generosos planos de vidro, permitem aos moradores terem contacto directo com a paisagem natural circundante e desfrutar dos raios solares matinais, graças ao cuidado em orientar a sala de estar e quartos para a face leste. Os painéis em madeira e a parede de tijolos à vista, na cor cinza, que emoldura a lareira dão um toque rústico e aconchegante ao ambiente. Enquanto o vidro, das janelas e do corrimão, e o mobiliário contemporâneo, como o sofá de cor azul, evidenciam a atmosfera moderna e arrojada do ambiente.