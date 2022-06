Como decorar um quarto de menina de forma perfeita?

As crianças são a alegria da casa… São elas que nos dão vida e motiva a cada dia, fazem parte do nosso sucesso e realização pessoal. Gostamos de ver os nossos filhos felizes e bem dentro da sua própria casa, deixa-nos de coração cheio… de amor! Lá por casa, eles têm uma divisão só para eles, por vezes dividida com uma irmã ou irmão, mas aquele espaço sabemos que é o mundo encantado infantil. Tudo por lá tem características e decoração muito própria dessa tenra idade. E é nesse mesmo espaço que podem brincar, trabalhar e claro dormir, umas belas e longas horas de sono recuperador. É lá que as crianças gostam de estar… refugiam-se muito no ninho delas, satisfeitas, em segurança e encantadas por estarem no mundo cheio de fantasias e ainda por cima cheio de pinta! Já que estamos a falar em quarto e coisas giras… Talvez esteja a precisar de dar um toque com a 'varinha mágica', no quarto da sua menina, assim ao jeito de uma fadinha… O que acha? Vamos a isso? Talvez seja presente de Natal! Yeee!

É que o artigo de hoje, está cheio de dicas fantásticas para decorar o quarto da sua menina, como o dividir e rentabilizar, além de ficar top top! Sabemos que os nossos papás e mamãs, leitores assíduos da homify, adoram descobrir e tirarem todas as ideias para casa, mas hoje é para as futuras herdeiras! Por isso, vamos e 1… 2… e… e… 3!!

Cheios de pós de perlimpimpins… Abracadabra… Bibidi-Bobidi-Bu… Vamos transformar o quarto da sua filha!