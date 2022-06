Decoração super feminina

Para começar: as seguintes imagens são todas do resultado final, depois da ajuda especializada de Catarina Batista!

Quando a cliente contactou a profissional a mesma tinha as ideias no lugar e sabia o queria e o que não queria. Afirmava ser preocupada com os interiores da sua casa e por isso gastava bastante dinheiro em certas peças mas quando chegava a casa e colocava tudo no sitio o tal vazio continuava. E estava certa. Faltava aquele toque, algo que transformasse a sala de estar e jantar num autentico cenário de revista.

Já existia uma sofá super confortável e muito bonito, por sinal, uma mesa e respectivas cadeiras e ainda um lustre de tecto. Para ajudar mais ainda, a mobília já se encontrava na posição correcta no espaço e portanto foi so preciso dar vida ao cenário.

Repare na atmosfera clara e branca contrastando apenas com toques de cor de rosa e de acabamentos brilhantes aqui e ali, dando um ar chique e sofisticado.