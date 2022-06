Seis sugestões para manter a casa organizada

Uma divisão da casa dedicada à arrumação de roupa, sapatos e acessórios? Venha ela. Os walk-in closets são a solução ideal para quem tem muita roupa. No entanto, é importante estarem bem organizados com tudo devidamente separado em compartimentos com propósitos distintos. Pondere a definição de uma zona com cabides, outras com gavetas, outra com cestos e/ou caixas e ainda prateleiras ideais para sapatos ou para a disposição de camisolas.

O mesmo se aplica a um roupeiro normal. Se, por dentro, estiver organizado em módulos – que hoje em dia se encontram em qualquer loja de móveis a preços acessíveis – não só é mais fácil encontrar o que pretende, como também é muito mais agradável em termos estéticos. Quando escolher os cabides, escolha-os todos com a mesma cor e formato e vire-os para o mesmo lado. Este detalhe tão simples melhora, de imediato o aspecto do seu roupeiro que fica arrumado de forma mais ordeira, para além de maximizar o espaço. Se precisar de cabides específicos para peças de roupa com características particulares, coloque-os todos de um só lado para que não interfiram com o resto da organização. No caso das prateleiras, e para as manter arrumadas, vale a pena adquirir separadores metálicos – tipo grelhas – para os seus montinhos de roupa não caírem sempre que retira uma peça por baixo. São estas minúcias que ajudam a manter tudo nos conformes.

Inspire-se neste exemplo perfeito do gabinete Vilaça Interiores, em Braga.