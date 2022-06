Antes e Depois: A maravilha da reabilitação em prédio na baixa (5 estrelas)

Morar no centro da cidade, ou encontrar os amigos par jantar na baixa da cidade é algo indescritível. Hoje iremos mostrar a reabilitação de um edifício do séc. XIX. Este é um trabalho do ateliê ROCHA LEITE ARQUITECTOS ASSOCIADOS.

Este era um edifício que se apresentava num elevado estado de degradação, mas após uma grande limpeza o valor construtivo e arquitectónico da casa típica portuense veio à tona.

Sendo a cidade do Porto uma cidade tradicional portuguesa, era desejo do cliente que este edifício fosse reabilitado em função da modernização dos estilos de vida e de forma a revitalizar o centro da cidade mas respeitasse o valor patrimonial do edifício, mantendo o traçado já existente.

Se este um edifício típico da casa tradicional portuense, é claro que o lote onde esta está inserido é estreito e comprido. Isto deve-se ao facto da expansão populacional do século XIX, onde surgiu a preocupação de albergar uma população crescente na cidade, para tal a construção em altura foi a solução escolhia. Assim surge este género de edifício, com 4 pisos, sendo o piso térreo destinado ao comercio, o primeiro piso a habitações mais nobres e o ultimo piso a habitações mais modestas.