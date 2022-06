Antes e depois: sótão transformado em loft

O estúdio de arquitectura A1 Loft and Extensions é o responsável pelo projecto de remodelação de hoje. As remodelações são projectos efectuados em interiores ou exteriores e aparecem com o intuito em melhorar não só a parte estética como também o lado funcional e de conforto. A intervenção pode ser maior ou menor dependendo da necessidade ou gosto pessoal e o objectivo é sempre melhorar consideravelmente o espaço. Poderá trabalhar-se apenas com o espaço original ou ainda aumentar a sua dimensão. A segunda opção é o caso de hoje. Numa tradicional habitação em Londres, daquelas em tijolo burro na fachada, que é composta por dois andares mais sótão e onde os carros dos proprietários são estacionados à porta.

O sótão da casa estava completamente desaproveitado e o objectivo era deixá-lo funcional, luminoso e o mais amplo possível e foi conseguido. Veja as fotos do antes e compare com a solução final! Vai ficar surpreendido!