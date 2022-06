Sonhe em grande: 6 vantagens de uma casa pequena

E porque o espaço exterior é maravilhoso e deve ser aproveitado – não tivesse o nosso país um clima fantástico durante todo o ano! – é importante que passe tempo lá fora. Nada disto tem que ver com descurar a decoração da sua casa, mas a verdade é que passeios a pé ou simplesmente um café numa esplanada ao sol podem der revitalizantes. Neste exemplo que agora lhe mostramos, voltamos ao T0 onde tudo existe no lugar certo. A opção de mezzanine é outra vez a escolhida – acreditamos que para os mais claustrofóbicos, possa não parecer a melhor solução do mundo! – e o uso moderado da cor dá o toque que é preciso, para que este se torne um apontamento com vida. Jogar de forma certa com as cores é também um bom truque para as casas mais pequenas.