7 ideias para cortar na conta da eletricidade!

Atrevemo-nos a dizer que a cozinha no seu todo é a divisão que mais eletricidade consome numa casa! Frigoríficos, micro-ondas, fornos, exaustor… E ainda as máquinas de lavar e secar se não tiver uma lavandaria em separado. Ufa! São muitos os consumidores de energia neste espaço. Esta magnífica cozinha da autoria do gabinete de decorações de interiores ’Pureza Magalhães Decorações, Lda demonstra bem como é uma cozinha moderna state of the art’, repleta de equipamentos elétricos!

Mas espalhados pela casa temos mais candidatos ao maior gastador: – ares condicionados, televisões, ferros de passar… Descubra quais os eletrodomésticos que mais energia gastam e estabeleça planos para a sua utilização. Para isso leia os seus manuais do utilizador e procure que trabalhem no seu modo mais económico Perceba se precisam de estar sempre ligados, como é o caso do frigorífico ou se estão sempre ligados desnecessariamente, como a máquina do café. Sempre que possível utilize os eletrodomésticos mais gastadores nas horas de vazio, em que a eletricidade é mais barata.