6 coisas que as cozinhas modernas têm em comum

As prateleiras abertas têm uma série de vantagens e talvez apenas uma desvantagem. Começando precisamente pela desvantagem – é sempre melhor deixar as vantagens para o fim! – é necessário termos as prateleiras minimamente organizadas ou então a nossa cozinha parecerá sempre uma divisão desarrumada. Agora é um facto que não tendo uma parte da cozinha ocupada por armários ela vai parecer muito maior e menos atravancada , principalmente se não tiver uma cozinha muito grande. Depois – e talvez esta seja uma vantagem que tem mais que ver com gosto pessoal – as mercearias, latas e latinhas, frascos e garrafas são elementos super coloridos que dão à cozinha vida e alegria, no fundo elementos decorativos que estão sempre a mudar!