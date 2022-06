Crie o seu próprio jardim holístico

É importante começarmos por referir que a natureza é tão vital para o corpo do ser humano, como os alimentos que ingerimos, o ar que respiramos e a água que bebemos. E ainda que acredite pouco em energias não poderá negar que através do sol, do ar, da terra e da água, recebemos um certo conforto que nos apazigua e nos transmite bem estar. Por esta razão é importante termos sempre em mente que do nosso dia a dia deve fazer parte um contacto mais ou menos regular com a natureza. E que sítio é melhor para isto do que o jardim da nossa casa? Para que acredite em nós fique a saber que actualmente as grandes empresas criaram para os seus funcionários jardins holísticos, onde estes podem estar em contacto com a natureza. Desta forma os jardins holísticos existem para que as pessoas se sintam melhor física e emocionalmente. Se quisermos entrar por um caminho mais espiritual podemos mesmo afirmar que este tipo de jardim permite não só cuidar no nosso corpo, mas também da nossa alma. De um jardim destes fazem parte cores, aromas, formas, plantas e sons que no seu todo pretendem recriar um recanto natural o mais completo possível ou seja, fazer-nos sentir em comunhão com a natureza. Mais esclarecido? Prossigamos então!