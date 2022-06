A luz certa para cada divisão

A iluminação da nossa casa é um factor de extrema importância. De mais importância do que tendencialmente lhe atribuímos. Na verdade é pela luz certa que cada divisão é valorizada e que a sua decoração ganha um outro impacto, uma outra cor, uma outra vida. E não é porque este candeeiro é bonito e vai ficar mesmo bem com os restantes elementos decorativos do espaço, não é de candeeiros que falamos mas sim da luz que emana de cada um deles e dá ao espaço a claridade única e essencial que ele necessita.

A luz é o princípio da cor e é precisamente neste aspecto que ela se torna particularmente importante. Queremos com isto dizer que sendo a luz mais quente ou mais fria vai haver repercussões ao nível do espaço. Mas não é só isto. Se a luz for projectada a partir do chão ou a partir do tecto a forma como o espaço é iluminado é também diferente.

Como começamos por lhe escrever a luz certa faz de facto toda a diferença ao nível dos espaços. Claro que é importante termos em conta não só o tipo de espaço mas também a decoração contudo não é apenas isto que interessa, interessa saber que tipo de ambiente é que queremos dar ao espaço. Muitas vezes esta questão prende-se com uma questão de gosto, de estética, há pessoas que tendencialmente vão mais para os tons quentes e há outras que preferem os tons frios.

Assim, pelas razões que acabamos de lhe apresentar temos algumas sugestões de iluminação do espaço. Não lhe apresentaremos regras estanques, apenas queremos apenas ilumina-lo – não fosse de resto este artigo sobre iluminação – à cerca da forma como cada divisão poderá ganhar com a luz certa.