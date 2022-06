Cozinhas rústicas: 7 ideias para as mobilar

As cozinhas rústicas levam-nos ao passado de sentimentos, de cheiros e sabores, nas casas dos nossos avós e tios. Transmitem paz, aconchego, calor… São áreas grandes para que toda a família possa conviver e sentar-se à mesa. As salas podem ser pequenas, já as cozinhas rústicas das aldeias têm de ser espaçosas, para que haja lugar sempre para mais um.

Um estilo que jamais sairá de moda e continua a ser comum tanto nas aldeias como nas cidades. Uma tendência que continuará a entrar em muitas casas de Portugal e do mundo.

Nas cozinhas rústicas predominam as cores naturais, especialmente aquelas que evocam a terra, como bege e areia. As cores não se ficam por aqui, o azul e o verde também são opções felizes porque representam a natureza. Mas se quer manter o estilo rústico, não deve usar muitas cores.

Para que o estilo rústico salte à vista, tem de investir nos acessórios de cozinha para atingir o efeito decorativo, como talheres artesanais, acessórios de ferro, candeeiros antigos, jarros, latas de café, frascos que deixam ver os alimentos.

Experimente e vai-se apaixonar!