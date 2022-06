Antes & Depois de habitação sonho: das ruínas ao conforto moderno

Hoje trazemos-lhe uma reestruturação em Siracusa. Dizendo assim é capaz de não saber onde fica e de nem nunca ter ouvido falar de tal sítio, mas com poucas palavras saberá perfeitamente onde é passado o artigo de hoje. Sabe a forma de bota com que Itália é conhecida no mapa mundo? Ora bem, está a ver a bola em que essa mesma bota dá um pontapé? Pois, é aí mesmo. Esta remodelação é localizada junto à costa o que só por si o levará a pensar nas águas cristalinas e em temperaturas mais elevadas.

O cenário em que foi encontrada esta casa era bastante deprimente: paredes em ruínas, acabamentos destruídos… Em suma, tudo precisava de atenção e de remodelação. Os materiais tradicionais, tal como a madeira, gesso e pedra foram os escolhidos pelo profissional para dar um pontapé de bom gosto nesta casa que agora se encontra irreconhecível com a sua pela extensão.