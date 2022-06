Casa em itália com jardim de revista

Existem casas e casas. As bonitas e simpáticas e ainda as deliciosas que nos fazem suspirar. A de hoje é sem dúvida uma casa que pertence à segunda categoria. A sua aura delicada faz-se chegar através das fotografias e faz-nos sentir tranquilos. Infelizmente os profissionais não nos deram acesso às fotos interiores, mas temos a certeza que as mesmas não iriam alterar em nada o sentimento que já nutrimos pela mesma. A fachada rústica em pedra é imponente e ao contrário do que estamos habituados, o sentimento é de conforto e protecção. Localizada num terreno totalmente arborizado e relvado elevando a fasquia ao mais alto nível. As bugambilias pincelam com cor e os caminhos marcados levam-nos a uma visita (quase) guiada pelo seu exterior. Cada passo é uma nova descoberta e isso é facilmente entendido pelas fotos seguintes. Venha daí, apostamos que que irá gostar!