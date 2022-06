Sabe que tipos de frigoríficos existem? Escolha o seu!

Os frigoríficos de estilo francês têm vindo a popularizar-se. A sua estrutura combina o modelo de duas portas com o congelador na parte inferior. Isto significa que fica com muito espaço para todas as suas coisas pelo que será a melhor opção se tiver uma família grande ou se for, pura e simplesmente, um comilão! Para além disso, o facto de ter duas portas significa que, ao abrir uma delas, pode manter a outra fechada pelo que liberta menos ar frio a cada utilização. Existem várias configurações dentro do estilo de frigorífico francês. Entre elas, encontra congeladores com duas gavetas, sendo que uma delas fica, sensivelmente, ao nível da cintura. Este é o modelo eleito por muitas famílias pelo que não terá dificuldade em encontrá-lo no mercado. A maior parte destes frigoríficos integra um dispensador de gelo o que é sempre ouro sobre azul num dia de calor em que tudo o que nos apetece é uma limonada bem fresca!