Será que vale a pena instalar um spa em casa?

A manutenção depende dos elementos que incluiu no seu spa e da utilização que lhes dá. Apesar de haver cuidados específicos para cada um, há uma manutenção básica que deverá cumprir com todos: limpeza desinfectante (muitos micróbios e bactérias desenvolvem-se em ambientes quentes e húmidos, pelo que é importante desinfectar estas zonas do seu spa) e geral do espaço, troca periódica de atoalhados, verificação dos níveis de essências ambientadoras e cuidado com as plantas que poderá ter a decorar o espaço. Manter o seu spa limpo e arrumado fará com que a experiência que tenha nele seja sempre relaxante e tranquila!