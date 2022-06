Um refugio urbano incrível

Há quem tenha o sonho de morar no campo, cercado de árvores e animais. Há quem queira morar na floresta, isolado e em contacto apenas com a natureza selvagem. Há quem queira morar na praia, com varanda e vista para o mar ou à sombra de palmeiras. E, há ainda quem tenha como objectivo, morar na cidade e desfrutar de todas as facilidades e oportunidades que só as cidades oferecem. Afinal, quem é que não aprecia uma boa sessão de cinema? Ou quem resiste ao prazer de jantar num óptimo restaurante? Claro, que para se desfrutar de toda a comodidade e de todas as atracções disponíveis na cidade, é necessário dispor de um lar seguro, aconchegante e agradável.

Neste artigo apresentamos o projecto da habitação AM, da autoria de Isabela Canaan Arquitetos e Associados - um refúgio urbano incrível, que garante o conforto dos moradores e atende às suas necessidades práticas, com requinte e estilo. A casa é discreta por fora, mas por dentro exibe nos seus ambientes muita funcionalidade com um charme encantador. Confira mais imagens e detalhes deste projecto habitacional urbano sensacional para os apreciadores do convívio familiar e da atmosfera urbana e sofisticada.