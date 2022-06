Decoração Temporária: 6 ideias interessantes que mudam o aspeto de qualquer divisão

Para não deixarmos de fora as clássicas molduras, esta última imagem é exactamente dedicada a elas. Escrevemos-lhe anteriormente que os quadros nas paredes são uma das soluções mais populares e antigas do mundo da decoração e com eles, as molduras. A verdade é que hoje em dia há molduras tão ou mais fantásticas do que certos quadros e que a sua existência por si só é única e maravilhosa. Pois então uma moldura não serve apenas para quadros, pode servir também para espelhos. Na imagem que vemos, temos precisamente estes dois tipos de uso das molduras. Nenhuma das molduras apresentadas se impõe demasiado no espaço, contudo, não podiam ser a escolha mais acertada uma vez que combinam na perfeição com a área envolvente. A grande vantagem das molduras é esta mesma, existem tantos mas tantos modelos à disposição que não será difícil encontrar os exemplares perfeitos para a sua casa. Assim em jeito de final – super fora da caixa – deixamos-lhe mais uma sugestão: compre uma uma moldura bem vistosa, assim grande e que chame a atenção e coloque-a na parede – só assim sem emoldurar nada – vai ver que o resultado pode ser deveras surpreendente! Leia este artigo se ficou curioso e divirta-se a decorar as paredes de sua casa!