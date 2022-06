Tem uma casa de dois andares ou mais? Ou tem mente construir uma? Então, mais tarde ou mais cedo terá de eleger a escada que fará a ligação entre andares. Formas, layouts e materiais fazem das escadas um elemento que pode ser único e diferente de todas as que viu até ao momento. Convém adaptar a escada que escolher ao estilo da sua casa e ao mesmo tempo que corresponda à sua personalidade. Se tem pouco espaço, as que recomendamos são as que têm forma espiral ou helicoidal. Se o espaço não é problema, então a sua opção vê-se muitíssimo alargada. Na galeria de imagens de hoje terá a oportunidade de encontrar a escada dos seus sonhos. 36 fotos de escadas modernas e impressionantes que irão mudar a sua perspectiva sobre as mesmas!