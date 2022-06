Mesas transparentes!

Quando chega a altura de decorar uma habitação fomos bombardeados por mil e uma ideias giras e tentadoras. As revistas de decoração aparecem e as suas composições saltam à vista. Queremos tudo igual e adoram várias soluções distintas. Queremos algo bonito e funcional e já agora económico. Procuramos preços mais baixos e fazemos por tudo para se parecer com aquele projecto de interiores da designer X e o arquitecto Y. Não temos muito jeito para qualquer coisa se há de arranjar. Compramos os móveis principais, como cama, sofá, mesa de jantar e cadeiras e o restante vai aparecendo aos poucos. Uma coisa de cada vez. É preferível assim! Aos poucos e a ponderar bastante sobre cada nova aquisição. Já não gostamos de casas atoladas de coisas e queremos ambiente simples mas muito bonitos.

O vidro ou acrilico quando aplicado em pormenores com o seu aspecto translúcido cria ambientes leves e modernos. Hoje falamos de mesas, sejam elas de refeições ou de apoio. Um exemplo destes faz falta em qualquer casa! Veja qual gosta mais e ponha na lista das próximas compras.