Salas de estar amarelas!

A cor da Primavera é o amarelo, sem dúvida! Associamos à cor do sol e ainda ao pólen das flores, mas o que muitas pessoas podem ainda não saber é que a mesma tem poderes quando associados à roupa ou aos interiores de sua casa. Num artigo mais antigo falámos simplesmente das vantagens desta cor quando aplicada nos interiores, fosse em que divisão fosse (pode rever, aqui). Hoje falo só de salas de estar e da cor do sol. Não sei se é por ter mudado de casa recentemente se a vontade intrinseca de mudar totalmente ou das imagens que inspiradoras que constantemente me vão passando à frente. Só sei que de momento a combinação que mais gosto para salas de estar são com cinzento e pinceladas de amarelo e felizmente a lá de casa já começa a tomar forma e cor!

Mesmo que não seja fã de grandes aparatos e considere ser de mais para si, aconselho-o a ler o artigo de hoje e talvez fique a perceber como certas cores podem mudar o seu humor logo de manha e quem sabe a sua disposição durante todo o dia!