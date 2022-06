Ideias para decorar a sua sala

Não há uma resposta certa para esta questão. A escolha das cores depende da sua energia e do tipo de casa (por exemplo, uma casa perto do mar, pode assumir tonalidades que associamos ao tema náutico). Seja qual for a sua opção, não se esqueça de testar a cor nas paredes, pois o que vê na loja ou no catálogo, pode não ter o mesmo efeito em casa. Aconselhamo-lo a escolher três cores para trabalhar o espaço: uma cor base e as outras duas para a complementar.

Deixamos-lhe algumas sugestões:

Se procura um ambiente fresco, moderno e leve, aposte no branco e crie uma decoração inspirada na estética escandinava com pormenores em cinza e em preto.

Gosta de ambientes intensos, sensuais e luxuosos? Os tons mais saturados, como o azul petróleo ou o azul marinho muito escuro são as cores perfeitas para si, pela sua elegância e sofisticação.

Os tons acastanhados - bege, areia, taupe, cappucino - criam ambientes cómodos, familiares e com uma certa sobriedade. São cores que não passam de moda, são fáceis de conjugar e ideais para se compor uma atmosfera acolhedora.

O verde não é uma escolha tão provável, mas parece-nos injusto ser subestimado. Quando bem usado, tem o poder de criar uma atmosfera fresca que nos consegue transportar para ambientes naturais e exóticos.

Para espaços mais românticos e femininos, o rosa é sempre uma boa opção. Escolha um rosa fumado para um ambiente mais sofisticado.

Se não está preparado para se comprometer em pleno com uma cor, pinte só uma parede que tenha destaque dentro do espaço e deixe as outras em branco. Desta forma, a sua sala ganhará mais profundidade e carácter.