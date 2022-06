Antes de comprar uma casa, deverá ter em conta…

Na impossibilidade de todos comprarmos uma mansão ’hollywoodesca’, importa ter em conta o nosso estilo de vida e determinar, segundo o mesmo, o tamanho da casa. Este ponto anda de mãos dadas com o último e com o tipo de pessoa que é. Pense se passa muito tempo em casa ou nem por isso, se recebe convidados com frequência, se tem necessidade de generosas áreas de armazenamento, qual o seu agregado familiar e qual a sua disponibilidade financeira e de tempo (uma casa grande dá mais trabalho a manter). Deve, também, pensar a longo-prazo. No caso de querer constituir família ou de planear ter um parente idoso a morar consigo no futuro, as prioridades mudam.

A ideia de uma casa muito grande pode ser apelativa, mas as casas mais pequenas também têm as suas vantagens. São mais acolhedoras, são mais fáceis de mobilar, de limpar e de manter, aproximam as pessoas, apelam ao convívio e gastam menos em termos energéticos. Contudo, também se podem tornar apertadas se a família for grande.

Hoje em dia, existe a opção das casas modulares que podem ir sendo ampliadas conforme as necessidades. Na homify, temos alguns projectos com casas dessa tipologia.