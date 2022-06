Pssst ! Temos 9 segredos sobre pisos de cozinhas

Conhecia o cimento como pavimento para cozinha?

Cada vez é mais vulgar a sua utilização para pavimentar cozinhas devido ao seu baixo custo, aliado a alta resistência e durabilidade.

Também chamado de cimento queimado é um piso com a mistura de cimento, areia e água. O que queima a argamassa é o contacto com o pó do cimento, por isso a origem do nome. Produz um chão sem juntas, monolítico , o que torna o ambiente visualmente maior, tornando-o apetecível para espaços mais pequenos.

Dependendo do estilo em que se insere e da cor, ele pode colaborar com o mobiliário e os acessórios para o ambiente adquirir um tom moderno, rústico ou minimalista.

Na sugestão de cozinha com chão de cimento que lhe trazemos os autores conseguiram uma simbiose perfeita com o piso e as traves em madeira para criar um ambiente rústico delicioso.