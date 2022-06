7 ideias de organização de halls de entrada!!

Está a ver aquela cena de calçar o sapatos toda mal ajeitada e a mala a cair para cima da nossa cabeça, é acontece a todas nós. E aos homens também… que se costumam ajoelhar quando não é necessário!! É que se tivermos o banco logo pela entrada da nossa casa, o conforto é logo outro, podemos nos calçar e descalçar com outro estilo e com classe. Outra ideia interessante que retiramos de um banco na entrada são as espera… do filho, da mulher ou do homem quando se está prestes a sair de casa, ao menos que seja sentado, ficamos logo mais calmos!

Este nicho para a entrada é também bastante interessante, além de nos parecer super confortável, serve ainda de cabide, onde estão os suportes para pendurar os tais casacos. Uma solução top dos top!